Paris (AFP). Drogue: près de 6 tonnes de cannabis saisies dans les Bouches-du-Rhône

La police a mis la main dimanche sur près de 6 tonnes de résine de cannabis destinées à la région marseillaise, la plus grosse saisie du genre effectuée par la police depuis 2011 (hors douanes), a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Trois hommes, soupçonnés d'être impliqués dans ce vaste trafic de drogue, ont été interpellés dimanche à Marseille et à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) par les enquêteurs, qui ont saisi la drogue dans une villa ainsi que dans une voiture. Près de 5,6 tonnes ont été saisies dans la villa, et 150 kg dans le véhicule. Cette saisie record et ces interpellations interviennent après plusieurs mois d'enquête menées conjointement par la police judiciaire marseillaise et l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCTRIS). Le ministre de l'Intérieur, qui se rendra lundi en début d'après-midi à Marseille, "félicite les enquêteurs pour ce succès policier majeur" qui "démontre la totale détermination () à lutter sans relâche contre toutes les formes de criminalité", précisé le communiqué. La dernière grosse saisie de cannabis avait été effectuée par les douanes en avril 2013, avec 7,5 tonnes découvertes à Hendaye (Pyrénées-Atlantique), en deux fois, et à quelques heures d'intervalle. Plus de deux tonnes avaient été trouvées dans un poids lourd contenant des oranges et 5,5 tonnes dans un autre transportant des courges. En 1999, 23,5 tonnes de cannabis avaient été saisies dans le port de Boulogne-sur-mer, qui reste à ce jour la plus importante jamais réalisée en France.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire