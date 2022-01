Soirée mousse ou miss t-shirt mouillé dans vos clubs ce week-end

Au Milton à Baudre c'est la « Crazy Party Night », qualifiée comme la soirée la plus délirante de votre été dans la région ! Dj Moranez aux platines et entrée gratuite pour tous avant 23h30.

Élection « Miss Tee-Shirt Mouillé » au Koncept à Lessay ce soir. Dress code chaleur de rigueur avec piscine et douche installées exprès pour la nuit ! Ne manquez pas la semaine prochaine « L'Helicopta Tour » avec Edalam en live.

A l'Agrion à Ver des canons à CO2 pour la « Refresh Summer » avec également un bain à mousse géant sur une surface de 340m2 en extérieur. Vous profitez quand même de 3 salles au sec.

« The Very Best-Of Back in 2000 » à l'Amirauté, votre club au Casino de Cherbourg. Votre Dj vous embarque à bord de la Doloréan pour réécouter les plus gros hits du début du 21ème siècle !

Bonne soirée dans les boîtes normandes !