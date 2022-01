Toulouse (AFP). Un adolescent disparu en colonie de vacances retrouvé mort dans le cirque de Gavarnie

Un adolescent porté disparu à la mi-juillet après une randonnée en colonie de vacances dans les Hautes-Pyrénées a été retrouvé mort sur une pente dans le cirque de Gavarnie, a-t-on appris dimanche soir auprès des secours en montagne. Medhi, 17 ans, était parti en excursion le 15 juillet et avait été recherché après qu'on eut perdu sa trace. Son corps a finalement été retrouvé une semaine plus tard, mercredi 22 juillet, dans une zone de talus herbeux du cirque, un des hauts lieux touristiques des Pyrénées à la frontière entre la France et l'Espagne, a-t-on indiqué au peloton de gendarmerie de haute montagne. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Luz-Saint-Sauveur pour déterminer les circonstances de la mort du jeune homme, a-t-on ajouté au PGHM. Aucune autre précision n'était disponible dans la nuit de dimanche à lundi de source officielle. Selon La Dépêche du Midi qui révèle l'information, l'adolescent était parti en randonnée avec un groupe de camarades et d?éducateurs de la colonie basée à Ségus, dans les Hautes-Pyrénées, pour gagner le bar-restaurant de l?Hôtellerie offrant un panorama des cascades tombant du cirque de Gavarnie. Medhi et un copain avaient parié qu'ils arriveraient les premiers à l?établissement, a ajouté le quotidien sur son site internet. Mais son camarade l'a perdu de vue et est arrivé seul au but. En redescendant, les moniteurs avaient interrogé les touristes mais personne n?avait croisé le garçon et l'hypothèse d'une fugue avait été un moment évoquée, toujours selon le journal.

