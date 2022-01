Aden (AFP). Yémen: nouvelle trêve humanitaire proclamée par la coalition

La coalition menée par l'Arabie saoudite, réconfortée par son succès relatif face aux rebelles au Yémen, a annoncé samedi une pause de cinq jours dans ses frappes afin de favoriser l'acheminement d'aides humanitaires, après l'échec de deux précédentes tentatives. La trêve dans le pays en guerre doit courir à partir de lundi 00H00 locales (dimanche 21H00 GMT), mais la coalition se réserve pendant les cinq jours le droit de riposter à toute "activité ou mouvements militaires" des rebelles chiites Houthis, selon un communiqué cité par l'agence officielle saoudienne SPA. Elle a été annoncée au lendemain de la mort de 35 civils tués dans un raid de la coalition dans la ville de Mokha (sud-ouest), une attaque qualifiée par des habitants de bavure et attribuée par d'autres à la proximité de positions rebelles d'une zone résidentielle. Selon le texte saoudien, la trêve a été décidée à la demande du président Abd Rabbo Mansour Hadi, réfugié à Ryad avec des membres de son gouvernement, après avoir fui fin mars le pays devant la progression des rebelles dans Aden (sud), la deuxième ville du pays. M. Hadi l'a souhaitée pour "acheminer et distribuer le maximum d'aides humanitaires et médicales" à la population en détresse, a précisé le texte saoudien. Les Houthis pro-iraniens n'ont pas encore réagi à l'annonce de la coalition arabe commandée par l'Arabie saoudite qui est entrée en guerre fin mars contre ces insurgés pour les empêcher de prendre le contrôle total du Yémen, son voisin. - Les civils en première ligne - La décision de proclamer une trêve est intervenue après le succès des forces loyalistes à Aden qui ont réussi après quatre mois de combats sanglants à la reprendre aux rebelles qui n'y gardent que quelques positions dans le nord. C'est à la faveur d'une offensive menée par des troupes yéménites fraîchement équipées d'armes et de véhicules par la coalition et grâce au soutien aérien que les rebelles ont été chassés de la ville. Plus que les combattants sur le terrain, les civils ont payé, directement ou indirectement, un lourd tribu à ce conflit déclenché par le déferlement sur le pays des Houthis qui, avec l'aide de militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, se sont emparés depuis juillet 2014 de larges pans du territoire dont la capitale Sanaa. Les civils forment plus de la moitié des 3.700 morts en quatre mois de conflit, selon l'ONU. Des millions de Yéménites sont en outre privés de vivres, d'eau et d'électricité. Le système de santé s'est effondré tout comme celui de l'éducation. Vendredi, la Croix-Rouge internationale (CICR) a lancé un appel à la retenue aux parties en conflit. "Ces deux dernières semaines, les combats au sol se sont intensifiés dans Aden et Taëz (sud)", a dit le chef de la délégation du CICR au Yémen, Antoine Grand. "Nous avons de plus en plus de mal à atteindre les zones touchées et à continuer d'apporter des secours vitaux et d'évacuer les blessés et les morts", selon lui. -'Niveau sans précédent' de souffrance - Selon M. Grand, la souffrance des civils "atteint des niveaux sans précédent" en raison de graves pénuries d'eau, de vivres et de combustible dans le pays.

