Nairobi (AFP). Obama réclame en Afrique l'égalité des droits pour les homosexuels

Le président américain Barack Obama a réclamé samedi l'"égalité des droits" pour les homosexuels en Afrique, comparant l'homophobie à la discrimination raciale qu'ont connue les Etats-Unis, lors d'une visite inédite au Kenya, le pays de son père. "J'ai été constant à travers toute l'Afrique là-dessus. Quand vous commencez à traiter les gens différemment, parce qu'ils sont différents, vous vous engagez sur un terrain où la liberté s'érode", a estimé M. Obama lors d'une conférence de presse avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta. "Quand un gouvernement prend l'habitude de traiter les gens différemment, ces habitudes peuvent s'étendre. En tant qu'afro-américain aux Etats-Unis, je suis douloureusement conscient de ce qu'il se passe quand les gens sont traités différemment devant la loi", a-t-il ajouté. Le locataire de la Maison Blanche avait déjà apporté son soutien aux homosexuels sur le continent, estimant depuis Dakar en 2013 que "quels que soient la race, la religion, le genre, l'orientation sexuelle, face à la loi, tout le monde doit avoir les mêmes droits". Comme le président sénégalais Macky Sall à l'époque, Uhuru Kenyatta, dont le vice-président William Ruto a multiplié les sorties homophobes ces derniers temps, lui a répondu qu'il y avait des "choses que, nous devons l'admettre, nous ne partageons pas". "Il est très difficile pour nous d'imposer à la population ce qu'elle n'accepte pas elle-même. C'est pour cela que je dis que pour les Kényans aujourd'hui, la question des droits des gays est vraiment un non-sujet", a-t-il ajouté. - 'Effroyable' guerre sud-soudanaise - Les deux dirigeants s'exprimaient à l'issue d'un dialogue bilatéral qui a passé en revue les crises dans la région. Barack Obama a dénoncé le processus électoral burundais, qui a reconduit le président Pierre Nkurunziza au pouvoir pour un troisième mandat controversé, et exigé la fin de "l'effroyable" guerre civile sud-soudanaise qui en 19 mois a fait des dizaines de milliers de morts. Il a aussi promis une coopération renforcée au Kenya dans la lutte contre les islamistes somaliens shebab. "Nous avons de façon systématique réduit les territoires que les shebab contrôlent. Nous avons pu réduire leur emprise réelle en Somalie et avons affaibli ces réseaux opérant ici en Afrique de l'Est", a-t-il déclaré. "Cela ne veut pas dire que le problème est résolu", a-t-il cependant reconnu. "Nous pouvons significativement réduire les capacités des organisations terroristes, mais ils peuvent toujours faire des dégâts". La lutte contre le terrorisme figurait en tête du programme de la visite officielle de Barack Obama, la première dans le pays de son père depuis son accession à la Maison Blanche en 2009 et même la première d'un président américain en exercice. Le Kenya est en proie à de spectaculaires et très meurtrières attaques des shebab depuis que son armée a commencé, fin 2011, à les combattre dans le Sud somalien. Les Etats-Unis mènent de régulières attaques de drones contre le groupe islamiste en Somalie, privée de réel Etat central depuis près de 25 ans, et ont tué en septembre 2014 celui qui était alors le chef des insurgés, Ahmed Abdi Godane. Les shebab sont affiliés à Al-Qaïda, qui avait perpétré un attentat contre l'ambassade américaine à Nairobi en août 1998, faisant 213 victimes auxquelles Barack Obama a rendu hommage samedi. - 'Corruption' à tous les niveaux -

