Athènes (AFP). Dauphins à la diète et chats errants: la crise en Grèce n'épargne pas les bêtes

Entre un zoo qui peine à importer la nourriture de ses animaux, et des associations débordées face aux abandons de chats, la crise en Grèce, en plus de son cruel impact humain, touche aussi les bêtes. "Il faut que je rappelle la banque", lance Jean-Jacques Lesueur, interrompant un instant la visite du zoo qu'il a fondé à Athènes. L'homme d'affaires français doit importer plusieurs tonnes de poissons congelés pour les six dauphins de son établissement, sans quoi ils seront au régime forcé dans une dizaine de jours. Cette transaction banale se heurte aux sévères restrictions financières mises en place le 29 juin pour empêcher l'argent de sortir de Grèce. Tout paiement de facture à l'étranger doit être validé par une commission gouvernementale. "Personne ne peut me dire si cela va prendre une semaine ou deux", soupire ce septuagénaire de haute taille, qui cultive une allure d'aventurier. Pour ne rien arranger les fournisseurs exigent désormais d'être payés à l'avance. - Harengs congelés et poudre de termites - Le zoo utilise principalement des végétaux et de la viande locaux, mais importe aussi pour environ 80.000 euros de nourriture par an. "Des clopinettes" en termes financiers selon son fondateur, mais "une question de vie ou de mort" pour certaines espèces. Les dauphins par exemple ont besoin de poissons introuvables au large de la Grèce. Et les deux fourmiliers géants du zoo dépendent entièrement d'importations de vers et d'une poudre remplaçant les termites de leur habitat naturel. La vision de ces deux gros animaux se précipitant sur les vers grouillants amuse fort quelques bambins. Le zoo, sous le slogan "Restons soudés en ces temps difficiles", offre l'entrée aux enfants pendant l'été. Les adultes, eux, payent plus cher depuis une hausse de TVA entrée en vigueur lundi sous la pression des créanciers de la Grèce. Loin des animaux exotiques, dans un grand jardin public du centre d'Athènes, Cordelia Madden-Kanellopoulou s'exclame: "Mais je ne te connais pas, toi". Un chat noir inconnu s'est joint aux félins craintifs que cette Anglaise longiline, mariée à un Grec, nourrit tous les jours, en alternance avec d'autres bénévoles. Son association "Nine Lives" alimente quelque 450 chats errants dans la capitale grecque et procède à des campagnes de stérilisation (quelque 1.500 animaux l'an dernier). - Chats persans à la rue - "Il y a de plus en plus d'abandons de chats de race. Il y a quelques années, il y avait de l'argent en Grèce, les gens se sont offert de beaux animaux, mais désormais ça coûte cher, le vétérinaire, la toilette", explique Mme Madden-Kanellopoulou. "Un persan blanc qui a grandi en appartement, face aux voitures, aux chiens errants, il ne survit pas deux jours", s'indigne la jeune femme blonde. Face à un taux de chômage de 25% et une sévère récession, "les gens n'adoptent plus". Les expatriés, nombreux à soutenir l'association, "s'en vont et ne reviennent pas", soupire-t-elle en distribuant ses croquettes. En revanche les marchés aux puces organisés pour lever des fonds "marchent de mieux en mieux", crise oblige. Evgenia Mataragka, porte-parole de l'ONG "Animal Action" en Grèce, a constaté une "énorme progression du nombre d'animaux abandonnés" depuis six mois, dans un pays où chats et chiens errants sont une vision familière.

