Crise agricole : trois sites industriels laitiers bloqués dans la Manche

Des sites industriels laitiers sont bloqués dans la Manche : ce sont Lactalis à Isigny-le-Buat, Bongrain Elle et Vire à Condé-sur-Vire et la coopérative des Maîtres laitiers du Cotentin à Sottevast.

Des blocages installés par les éleveurs laitiers de la FDSEA et des JA 50, ce jeudi soir, en amont de la réunion organisée ce vendredi entre producteurs et industriels au ministère de l’agriculture autour de Stéphane Le Foll. Le blocage se limite à la sortie des produits finis et doit se prolonger au moins tout le week-end.

Une nouvelle action pour contraindre les transformateurs à entrer dans le principe d’une revalorisation du prix du lait selon les syndicats.