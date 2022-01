Crise agricole : Des barrages au Mont-Saint-Michel "L'impact économique sera conséquent"

Ce jeudi en fin d'après-midi les deux barrages filtrants donnant accès au Mont-Saint-Michel ont finalement été levés par les agriculteurs en colère.

Une quatrième journée difficile pour accéder au pied de la Merveille. Et ce n'est pas bon, ni pour l'image de ce site, l'un des plus visités de France et ni pour les affaires des commerçants.

Des parkings vides, alros qu’ils accueillent, en été, en moyenne, et quotidiennement 3 500 véhicules !

Une situation totalement inédite en plein cœur de la saison touristique.

écoutez Régina Dutacq reponsable de la gestion des parkings et des passeurs au Mont-Saint-Michel pour la société Transdev.

Malgré ces déboires, les touristes comprennent la situation et marchent pour aller voir la Merveille. Le Mont-Saint-Michel est donc devenu accessible par la route avec la levée des barrages en cette fin de jeudi d'après-midi.