Londres (AFP). Médias: le groupe Pearson annonce être en discussions avancées pour vendre le Financial Times

L'éditeur britannique Pearson a annoncé jeudi être en "discussions avancées" en vue d'une éventuelle vente du quotidien Financial Times, la bible des milieux d'affaires. "Pearson note les récentes spéculations dans la presse et confirme qu'il est en discussions avancées à propos d'une possible vente du FT Group (qui comprend le FT et une participation dans le magazine The Economist, NDLR), bien qu'il n'y ait aucune certitude que ces discussions aboutissent à une transaction", a expliqué Pearson dans un bref communiqué, sans préciser avec qui il négociait.

