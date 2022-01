Paris (AFP). Les cellules psy, gadgets de la détresse ou instruments de survie ?

Après sa rencontre fortuite avec les tueurs de Charlie Hebdo en cavale dans son imprimerie de Dammartin-en-Göele, Michel Catalano a mis 15 jours à trouver "le bon psy": "On m'a jeté une feuille avec des numéros, aucun ne répondait". Six mois après les attentats islamistes de Paris, le fonctionnement des cellules d'urgence medico-psychologiques (Cump), une spécificité française, est critiqué par d'éminents praticiens qui y voient plus un "gadget" politique et médiatique qu'une prise en charge efficace de la détresse. Pour Hélène Romano, psychologue qui a coordonné pendant onze ans les Cump du Val-de-Marne, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik et Xavier Emmanuelli, ancien secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence de Jacques Chirac, auteurs d'un essai collectif sur le sujet, ces cellules d'urgence psy, devenues omniprésentes, sont mal composées et mal utilisées. "Aujourd'hui, dès qu'il y a le moindre trouble, le moindre incident, on met en place des Cump", écrit M. Emmanuelli dans "Je suis victime, l'incroyable exploitation du trauma" (Editions Philippe Duval). Elles sont composées "bien souvent, de professionnels incompétents et souvent peu ou pas formés à ce genre d'intervention", déplore celui qui fut à l'origine de leur création après l'attentat du RER Saint Michel à Paris le 25 juillet 1995. - "Une spectacularisation du trauma" - Hélène Romano est sévère vis-à-vis des "bonnes intentions" affichées par les participants volontaires à ces cellules d'urgence. "Forcer quelqu'un à parler après un choc, un traumatisme, ce n'est pas approprié", dit-elle à l'AFP. Elle critique le "délabrement" du dispositif Cump et le manque de formation des intervenants. "Devant les caméras de télévision, que ce soit après un accident d'avion ou une prise d'otage, il y a une spectacularisation du trauma, puis, lorsque six mois plus tard les gens se sentent mal, il n'y a bien souvent plus rien ni personne pour les écouter", dit-elle. "Quand il n'y a pas un code de prise en charge des traumatisés, et que les gens n'ont pas un minimum de formation, on peut ajouter une catastrophe aux traumatismes", dit à l'AFP le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, dont les travaux sur la "résilience" des "blessés psychiques" font autorité. "Une cellule psychologique, c'est bien de la proposer, ce n'est pas bien de l'imposer", dit-il. "Au début, il faut surtout un soutien pré-verbal, un partage" avec les victimes, "être là". "Le temps de la parole vient parfois beaucoup plus tard et il faut alors avoir les structures adaptées", ajoute-t-il, en citant notamment le cas de soldats français revenus d'Afrique ou d'autres théâtres d'opérations extérieures, durablement choqués par certaines scènes qu'ils ont vécues. Sur le seul mois de juin, l'AFP a relevé dans ses dépêches l'annonce de l'ouverture de 13 cellules d'urgence psychologiques dans 12 départements différents. Les raisons sont souvent liées à des morts brutales d'enfants, mais pas uniquement: suicide d'un enseignant, accident de montagne en Corse, fermeture d'une usine. Mais les Cump, qui travaillent en lien avec les Samu, ont aussi leurs fervents défenseurs. Michèle Vitry, psychologue clinicienne, experte auprès de la Cour d'Appel de Paris, et responsable pendant 17 ans de la Cump du Morbihan, estime que la multitude de psy qui ont été sollicités "discrètement" après les attentats de Charlie Hebdo ont "certainement joué un rôle" dans la transformation de l'après Charlie en un "mouvement populaire". - Agir avant qu'il ne soit trop tard - "Il est faux de dire qu'on est uniquement là pour faire parler les gens", dit-elle. "Nous venons nous mettre à disposition, nous n'imposons rien, nous sommes là pour accompagner". "Au moment de l'attentat de Port Royal en 1996, des études ont permis de mettre en évidence l'utilité des Cump", souligne-t-elle, en estimant que les rendez-vous immédiats avec des professionnels permettent d'éviter chez certains de véritables "effondrements de personnalité" ultérieurs. "Certaines personnes résistent apparemment bien à un choc, mais n'arrivent plus, au bout de quelques semaines ou mois, à mener leurs occupations quotidiennes". "Je pense qu'on a intérêt à maintenir ce système", poursuit-elle, sinon on risque d'aller vers un système à l'anglo-saxonne qui se préoccupe surtout du matériel, du social, logement, emploi. Et quand les symptômes apparaissent, il est trop tard", dit Mme Vitry, auteur de l'ouvrage "l'écoute des blessures invisibles," (L'Harmattan).

