Les croisières sur la Seine ont le vent en poupe à Rouen

Si Paris reste incontournable pour bon nombre de touristes étrangers, de mars à novembre, Rouen et ses quais sont envahis de touristes qui stimulent l'économie locale.

Une offre à la hauteur

À Rouen, on distingue deux types de croisières naviguant sur la Seine. D'un côté, les croisières fluviales, "qui circulent chaque semaine entre Paris, Rouen et Honfleur", indique Rouen Normandy Tourisme & Congrès et d'un autre côté, les croisières maritimes, qui ne peuvent aller au-delà du pont Flaubert. Des croisières en nette augmentation dans la capitale haut-normande. "En 2012, les croisières fluviales accostées à Rouen accueillaient environ 31 000 passagers. En 2015, ce chiffre a été multiplié par quatre, précise l'office de tourisme de Rouen.

"Pour les croisières maritimes, 17 paquebots sont attendus en 2015.

Les aménagements en cours y seraient-ils pour quelque chose? Sans aucun doute! "L'aménagement des quais bas rive gauche, des hangars de la rive droite, l'offre de restaurants et de loisirs importante sur les quais participent à l'intérêt des touristes", indique l'office de tourisme.

D'où viennent les croisiéristes ?

"À environ 80 %, ils sont soit anglo-saxons soit allemand", explique Rouen Normandy Tourisme & Congrès. Mais pas seulement. Rouen et ses trésors attirent de plus en plus "les touristes asiatiques et les Russes".

Amis rouennais, ne jalousez pas les touristes, Rouen Normandy Tourisme & Congrès n'oublie pas les "locaux" désireux de découvrir la Seine et propose diverses options, pour aller à la découverte du port de Rouen ou pour s'évader le long des boucles de la Seine.

Pratique: Croisières simples de 10 à 22€, avec déjeuner ou dîner environ 80€.

Renseignements et réservations sur http://www.rouentourisme.com/