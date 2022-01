Crise agricole : des camions de produits étrangers interceptés et ramenés à Saint-Lô

Mercredi soir au terme d'une journée de blocage et d’opérations de contrôle de l'origine des produits laitiers et carnés sur le rond-point de Guilberville dans la Manche, les agriculteurs en colère ont découvert des produits étrangers, et des problèmes de traçabilité.

Dont des steaks hachés en provenance d’Irlande avec une estampille sanitaire France qui autoriste la vente dans l'hexagone destinés au leader américain du fast-food.

7 camions ont été bloqués face à l'origine douteuse ou étrangère des produits transportés.

Ils ont été acheminés sous escorte agricole jusqu'à Saint-Lô où plus de 200 agriculteurs étaient rassemblés sur la place de la mairie.

Les cargaisons n’ont pas été vidées, afin d’éviter des poursuites pénales, mais les pneus ont été dégonflés.

Les syndicats agricoles de la Manche assurent que les actions vont se poursuivre tout au long de l'été et même plus tard jusqu’à ce que les prix à la production remontent .