Le Caire (AFP). Egypte: au moins 21 morts dans la collision de deux bateaux sur le Nil

Vingt-et-une personnes, dont des femmes et des enfants, sont mortes mercredi soir dans la collision d'un bateau de fête avec un cargo sur le Nil, au nord du Caire, ont annoncé des responsables, précisant que six passagers étaient toujours recherchés. La collision s'est produite à Waraq, dans la banlieue nord de la capitale égyptienne. Le capitaine et son second sur le cargo ont été interpellés, ont indiqué des sources policières. Parmi les morts figurent au moins deux enfants. Cinq personnes ont pu être secourues, tandis que les opérations de sauvetage se poursuivaient jeudi matin pour retrouver les six passagers disparus, selon des responsables de la sécurité et de la santé. D'après des responsables de la sécurité, les passagers célébraient des fiançailles à bord d'un petit bateau de plaisance. Souvent vétustes, ces bateaux, qui parcourent le Nil dans la capitale égyptienne, sont très fréquentés en période de fêtes. Le ministère de l'Intérieur avait auparavant donné un bilan de 15 morts. En février 2006, plus de 1.000 passagers avaient été tués dans le naufrage du ferry égyptien "Al-Salam" en Mer Rouge, l'accident maritime le plus meurtrier de l'histoire du pays.

