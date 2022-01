Paris (AFP). Canal+ tourne une page: les Guignols vont passer en diffusion cryptée

L'émission emblématique de Canal+, "Les Guignols de l'info" ne sera plus diffusée en clair mais restera une émission quotidienne diffusée vers 20h50, signe d'un changement d'époque pour la chaîne payante. S'exprimant dans une interview au quotidien Le Figaro à paraitre jeudi, le directeur général du groupe Maxime Saada a expliqué : "C'est pour donner plus de valeur aux abonnements que nous avons décidé de passer "Les Guignols" en crypté". Les célèbres marionnettes ont incarné l'esprit Canal dans les années 80. M. Saada a également annoncé qu'Antoine de Caunes qui quitte "Le Grand Journal" --la plus célèbre émission en clair de Canal+ qu'il présentait depuis 2013-- présenterait un show en deuxième partie de soirée diffusé à partir du mois d'octobre. Concernant les Guignols, les téléspectateurs pourront retrouver l'émission satirique en clair le dimanche et elle sera aussi disponible sur Dailymotion après la diffusion quotidienne sur Canal+. L'émission phare de la chaîne, dont le retrait possible avait suscité une vaste levée de bouclier au début de l'été, conservera son budget de 17 millions d'euros. "Nous considérons que c'est une pépite et nous voulons donc développer son exposition. Il n'a jamais été question de les faire disparaître" a affirmé Maxime Saada au Figaro dévoilant une partie de la nouvelle grille de rentrée de la chaîne cryptée. Le sort des célèbres marionnettes avait suscité une forte mobilisation sur les réseaux sociaux et dans la classe politique. Jusqu'au président François Hollande qui avait rappelé que "la caricature, ça fait partie du patrimoine". Le patron de Vivendi, Vincent Bolloré, avait promis, début juillet, de maintenir les marionnettes à l'antenne mais avait remercié le numéro 2 de Canal +, Rodolphe Belmer, un geste interprété comme une reprise en main de la chaîne cryptée, pour le remplacer par Maxime Saada. "Vincent Bolloré m'a demandé d'impulser une nouvelle ambition pour les contenus de Canal+ et il met les moyens pour porter cette ambition" a expliqué M. Saada au Figaro. Concernant le célèbre animateur, Antoine de Caunes, le responsable a précisé : "Nous allons construire une émission autour de lui, un pur produit de divertissement qui sera produit en interne". Maxime Saada a confirmé que Maïtena Biraben, jusqu'à présent présentatrice de l'émission du dimanche de Canal+, "Le Supplément" replacerait de Caunes à la présentation du Grand Journal. - Audience en baisse pour 'Le Grand Journal' - Maïtena Biraben avait déjà failli obtenir le poste il y a deux ans. Elle s'était fait connaître notamment pour sa pugnacité face à François Hollande, qu'elle a reçu dans "Le Supplément" après l'avoir invité à dîner. Elle est remplacée à la tête du "Supplément" par Ali Baddou. Héritier direct de l'émission culte des débuts de Canal+, "Nulle Part Ailleurs" sur le modèle d'"infotainment" --mélange d'information et de divertissement-- "Le Grand Journal" a été présenté pendant huit saisons par Michel Denisot, puis par un tandem Denisot-Daphné Bürki et enfin par Antoine de Caunes depuis 2013. Ses audiences ont nettement baissé depuis deux ans: le talk-show qui comptait 1,5 million d'auditeurs en 2013-2014 est tombé à 1,2 million de téléspectateurs au début de cette saison puis sous le million de téléspectateurs. Pour cette émission, "nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur les sujets culturels. Les sujets politiques auront bien entendu toujours leur place lorsque l'actualité le justifie", a déclaré le directeur général au Figaro. Par ailleurs, "Canal+ veut investir massivement dans les contenus premium et diffuser ces contenus à l'international. Canal + ne se cantonne plus à l'Hexagone ou même à l'Europe mais a vocation à rayonner dans le monde entier" a-t-il souligné. "Pour faire la différence, Canal + doit renforcer ses piliers éditoriaux qui sont le cinéma, le sport, la création originale, et en ajouter un nouveau: les émissions de divertissement" a-t-il encore déclaré.

