Mobilisation agricole : la ville de Rouen également touchée

Plusieurs axes majeurs de Normandie se sont vus barrés par des tracteurs d'agriculteurs mécontents dans la matinée du mardi 21 juillet. Rouen ne fera pas exception puisque des blocages vont avoir lieu dans deux points de la ville. "On s'est donné rendez-vous à Barentin à 15h, on va contrôler les produits des magasins que l'on croisera, ensuite on devrait bloquer au niveau de l'A150. On bloquera également l'église Saint-Paul", indique Stéphane Donckele, secrétaire général du syndicat des agriculteurs de Seine-Maritime.