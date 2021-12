Crise agricole : le pont de Normandie également bloqué, en attendant Rouen

A partir de 10h30, à l'initiative de la section de Seine-Maritime de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, des manifestants sont allés bloqués le Pont de Normandie reliant Honfleur au Havre. Ils ont fait de même sur le pont voisin de Tancarville, perturbant très sérieusement la circulation entre les deux régions normandes. La circulation est par conséquent très perturbée à Quillebeuf-sur-Seine sur la E5, et de l'autre côté de la Seine, à partir de Saint-Vigor-d'Ymonville vers Rouen.

Dans l'après-midi, les premières grosses perturbations sur Rouen doivent se faire sentir. Après 15h et depuis Barentin, les agriculteurs prendront la direction de la capitale haute-normande via l’A150 et chercheront à bloquer l’accès au pont Flaubert, ainsi que la place Saint-Paul.