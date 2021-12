Paris (AFP). Eleveurs: Hollande annonce un plan d'urgence, l'accès au Mont Saint-Michel bloqué

François Hollande a annoncé mardi qu'un "plan d'urgence" en faveur des éleveurs serait présenté mercredi lors du Conseil des ministres, alors que des éleveurs en colère bloquaient toujours mardi matin le périphérique de Caen, mais aussi les principaux accès d'Evreux et les voies d'accès au mont Saint-Michel. "La situation des éleveurs et des producteurs de lait est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé les distributeurs à prendre leurs responsabilités. Ils doivent tenir des engagements, il y a une vérification qui sera faite dès ce soir puisqu'un médiateur a été désigné, il remettra son rapport cet après-midi au ministre", a déclaré M. Hollande lors de son arrivée au Conseil économique, social et environnemental pour le Sommet des consciences sur le climat. "Demain (mercredi), le Conseil des ministres prendra des décisions. J'ai demandé qu'au-delà de la question de la distribution, des prix, il puisse y avoir un plan d'urgence pour les éleveurs français et les producteurs de lait", a indiqué le chef de l'Etat "Je demande à tous les agriculteurs de comprendre que nous sommes tous mobilisés, nous sommes conscients de leurs difficultés, elles sont très grandes et elles appellent des mesures structurelles --elles seront prises-- et des mesures conjoncturelles, c'est-à-dire l'urgence, elles seront également décidées demain" mercredi, a insisté le président de la République. Mardi matin, les deux voies d'accès au Mont Saint-Michel étaient à nouveau bloquées pour la deuxième journée consécutive par des éleveurs protestant contre la baisse des prix d'achat de leur production, a indiqué la préfecture de la Manche. Le site, l'un des plus visités de France, est bloqué par 19 tracteurs sur la RD976 tout près du parking visiteurs, et par des gravats sur la RD275, a précisé la préfecture. Le périphérique de Caen, pour la deuxième journée consécutive, et les principaux accès à la ville d'Evreux étaient bloqués par des éleveurs en colère, selon la FDSEA. Les manifestants, qui protestent contre la faiblesse des prix de leurs productions, ont aussi établi des barrages sur plusieurs routes ou autoroutes. Avant l'annonce du "plan d'urgence" par M. Hollande, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll avait indiqué mardi matin que le rapport du médiateur des relations commerciales agricoles serait rendu dès mardi soir, soit avec 24 heures d'avance. M. Le Foll a souligné que le problème de l'élevage devait être réglé au niveau "national", alors que les éleveurs normands réclament sa venue pour lever leurs blocages. Le ministre leur a proposé lundi de les recevoir à Paris jeudi, une fois qu'il aura pris connaissance du rapport du médiateur.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire