Washington (AFP). Cuba veut le retour de Guantanamo, Washington répond non

Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez a appelé lundi à la fin de l'embargo économique contre Cuba et a demandé la restitution des terrains de la base américaine de Guantanamo. M. Rodriguez, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse commune à Washington avec son homologue américain John Kerry, a dit que La Havane voulait aller de l'avant. Mais il a insisté sur le fait que "lever complètement l'embargo et la restitution du territoire occupé illégalement de Guantanamo, ainsi que le respect de la souveraineté de Cuba et des compensations pour le peuple cubain pour les dommages humains et économiques" étaient des points "cruciaux pour avancer vers une normalisation" des relations entre les deux pays. M. Kerry a répondu que l'administration de Barack Obama souhaitait voir "rapidement" la levée de l'embargo imposé à l'île des Caraïbes depuis 1962. Mais il a noté que, "pour le moment, il n'y a pas d'intention de notre part d'altérer le traité de location" de Guantanamo Bay, qui abrite la prison militaire éponyme. "Mais nous comprenons que ce soit un point important pour Cuba", a-t-il ajouté.

