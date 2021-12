Crise agricole : les entrées de Caen bloquées ce lundi

Actualisation à 16h18 : Les agriculteurs en colère à Caen s'interrogent sur les suites à donner à leur mouvement. Ils bloquent toujours quatre points d'entrée du territoire, mais des déviations ont été mises en place. "On est en train de se poser la question : reste-t-on statique ou changeons-nous de points de blocage ?", a ainsi évoqué le président de la FDSEA dans le Calvados, Jean-Yves Heurtin.

Actualisation à 15h35 : Le premier ministre Manuel Valls n'envisage pas la venue de Stéphane Le Foll à Caen. "Le dialogue ne peut pas fonctionner ainsi", a ainsi déclaré le numéro 1 du gouvernement, ajoutant que "la porte [du ministère de l'agriculture] est ouverte en permanence".

Actualisation à 14h40 : Compte-tenu des difficultés rencontrées sur de nombreux axes routiers autour de Caen, un arrêté vient d'étre pris par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, Patrick Strzoda. Il interdit la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur les axes suivants :

- l’A13 dans le sens Paris vers Caen entre l’échangeur n° 25 et le périphérique de Caen :

◦ déviation obligatoire pour les véhicules en provenance de l’A13 (Paris ou Rouen) vers A28

(direction Le Mans)

◦ déviation obligatoire pour les véhicules en provenance de l’A29 (Pont de Normandie) vers A13

(direction Paris), puis A28 (direction Le Mans)

◦ déviation obligatoire pour les véhicules en provenance de l’A131 (Pont de Tancarville) vers A13

(direction Paris), puis A28 (direction Le Mans)

- sur la D613 dans le sens Évreux vers Caen, entre le croisement avec la D834 et le périphérique de Caen : déviation obligatoire vers D834, D438, ou A28 (direction Le Mans)

- sur l’A88 et la N158 en direction de Caen et jusqu’à son périphérique.

Actualisation à 12h40 : les barrages en quatre points névralgiques du périphérique de Caen sont toujours maintenus : échangeur de Mondeville, porte d'Espagne, porte de Bretagne et sur la D14-RN13 à Carpiquet. Au prix de gros embouteillages, il est possible de rentrer dans Caen par ces portes d'accès, mais pas d'en sortir. Dans ces secteur, lacirculation est très compliquée, voire impossible en voiture.

Par ailleurs, rive droite à Caen, il est très compliqué de rouler sur les principaux axes : boulevard Leroy, rue de Falaise, rue de Paris et rue de la Guérinière.

Actualisation à 11h20 : L'organisme de circulation routière, Bison Futé, communique : "Le périphérique de Caen est bloqué au niveau de l'A13, de l'A84, N158. Toute la partie sud de Caen est bloquée (De la porte de Mondeville à la porte de Bessin). Un barrage filtrant est en place au niveau de la Porte de Bessin (accès N13). Le secteur de Lisieux est également très difficile avec tous les accès à la ville bloqués par les agriculteurs. Il est demandé aux usagers d'éviter autant que possible de circuler dans les secteur de Caen et de Lisieux."

Actualisation à 10h20 : L'accès au périphérique de Caen est bloqué sur toute sa moitié sud, principalement aux abords de Mondeville (accès à l'A13), Ifs (N158) et Bretteville-sur-Odon (A84). Déjà plus d'une heure d'attente pour ceux qui s'y trouvent. L'accès à Mondeville est notamment entièrement bouché.

Actualisation à 9h50 : Le ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll, a proposé aux agriculteurs de recevoir une délégation à Paris ce jeudi 23 juillet. Une proposition qui ne répond pas à leurs attentes. "Le mot d'ordre, c'est de rester ici pour l'attendre", pour Jean Turmel, responsable de la filière lait à la Fédération régionale des syndicats des exploitants agricoles de Basse-Normandie (FRSEA).

La mobilisation des agriculteurs a commencé dès hier, en fin d'après-midi, sur l'A84. De Cahagnes à Caen, dans le sens Rennes-Caen, la circulation été totalement bloquée.

Ce lundi matin, les manifestants ont décidé de bloquer plusieurs sorties de Caen. L'ultimatum tient toujours : les agriculteurs ne bougeront pas tant que le ministre ne sera pas venu à leur rencontre. La circulation du périphérique est interrompue dans les deux sens entre Hérouville et Mondeville où l'accès à l'A13 est fermé.

De nombreuses opérations entraînent des ralentissements très importants voire des bouchons sur :

> RN13 : très compliqué de circuler à Carpiquet dans le sens Bayeux-Caen.

> A84 : point de bloquage à la porte de Bretagne pour accéder à l'A84. Dans le sens Rennes/Caen, il est impossible circuler de Verson à Caen.

> N814 - N158 à IFS : bloquage à hauteur de la porte d' Espagne, à hauteur de l'échangeur 13