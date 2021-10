Collège Mandela d’Hérouville : "Hold-up"

"Elu du canton Caen-5 Hérouville (tout Hérouville sauf les Belles Portes et une partie de Montmorency), il me revenait de représenter le Conseil général au sein du Conseil d’administration du collège Mandela qui accueille tous les élèves de ce canton. Mais, contrairement à la pratique habituelle, c’est M. THOMAS qui, à sa demande, a été désigné par la majorité de droite départementale. Pas par tous d’ailleurs, il me faut bien en convenir, puisqu’une seule voix de différence lui a permis ce véritable hold-up !

J’ai été élu par une large majorité des Hérouvillais et les 350 familles dont les enfants fréquentent le collège apprécieront ce déni de la démocratie à sa juste valeur. Car en m’empêchant de siéger au C.A. de l’unique collège de mon canton (issu de la fusion Pierre-Daniel Huet - Boisrobert), il s’agit tout simplement de m’empêcher d’exercer une compétence majeure du Département sur le territoire que je représente.

Chacun le sait, la reconstruction du collège a été un enjeu important du débat électoral des cantonales et il s’agit là de bloquer la demande légitime des familles que j’ai porté tout au long de la campagne électorale".