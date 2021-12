Alger (AFP). Algérie: 9 soldats tués dans l'embuscade revendiquée par Aqmi, selon l'armée

L'armée algérienne a annoncé dimanche que neuf soldats avaient été tués vendredi dans une embuscade au sud-est d'Alger qui a été revendiquée par le groupe jihadiste Aqmi, qui parle de 14 morts. "On déplore le décès en martyr de neuf soldats et des blessures pour deux autres" vendredi "à 19h00 (18hOO GMT) à Djebel Louh, dans la préfecture d'Ain-Defla", à 140 au sud-ouest d'Alger, indique l'armée dans un communiqué. Un détachement de l'armée a été pris pour cible par "un groupe terroriste" alors qu'il effectuait une opération de recherche et de ratissage dans la zone, selon le texte. "Les éléments de l?Armée Nationale Populaire ont aussitôt procédé au bouclage de la zone et déclenché une grande opération de ratissage pour débusquer ces criminels et les abattre", ajoute le communiqué. Le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a revendiqué samedi soir la mort de 14 soldats dans cette embuscade. Les journaux évoquent des bilans de 11 à 13 morts.

