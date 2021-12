Chattanooga (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: le tueur de Chattanooga a-t-il été inspiré par l'EI ?

Les enquêteurs s'intéressaient vendredi à un déplacement en Jordanie du tireur solitaire qui a abattu quatre militaires aux Etats-Unis jeudi avant d'être tué, pour savoir s'il a été inspiré ou non par le groupe Etat islamique. Les autorités, qui n'excluent pas un possible acte de "terrorisme intérieur", tentent de reconstituer le parcours de l'auteur de la fusillade, identifié par la police fédérale (FBI) comme étant Mohammad Youssuf Abdulazeez. Le jeune homme de 24 ans, apparemment sans histoire et qui vivait dans une banlieue calme de Chattanooga (Tennessee, sud), a voyagé en Jordanie, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, confirmant des informations parues dans la presse américaine. Il y a passé "près de sept mois l'an dernier", a expliqué le New York Times vendredi, citant un haut responsable anonyme du renseignement. Les enquêteurs épluchent les données des ordinateur, téléphone et comptes sur les réseaux sociaux pour tenter de savoir s'il a pu ou non être en contact avec des organisations terroristes durant son séjour dans le pays, poursuit le journal. Le jeune homme, un ancien étudiant de l'université du Tennessee diplômé en ingénierie, semblait avoir ouvert un blog qui ne contenait ni d'éléments montrant une radicalisation, ni de menaces. "La vie est courte et amère" et les musulmans ne devraient "pas laisser passer l'occasion de se soumettre à Allah", a-t-il par exemple récemment écrit, selon le centre américain de surveillance des groupes islamistes SITE. Il n'avait eu affaire à la police qu'une fois: il avait été arrêté en avril, pour conduite en état d'ébriété. - Cibles identiques à celles de l'EI - Le représentant du FBI n'a pour l'instant pas trouvé de lien avec d'éventuels complices jihadistes, alors qu'un élu spécialiste en sécurité intérieure affirmait que l'attaque avait été "inspirée par l'EI". "A l'heure qu'il est, nous n'avons pas d'indication selon laquelle il était dirigé ou inspiré par quelqu'un d'autre que lui-même", a affirmé l'agent spécial du FBI Ed Reinhold. Mais Michael McCaul, président de la commission de la Sécurité intérieure à la Chambre des représentants, a fait remarquer que les cibles étaient "identiques à celles que l'EI appelle à attaquer". Pour cet élu républicain, "la menace est réelle. Et elle vient d'internet. C'est une nouvelle génération de terroristes. Ce ne sont plus des messagers de Ben Laden". Il a rappelé que les autorités américaines avaient arrêté l'an dernier 60 personnes liées à l'EI, "soit plus d'une par semaine", et déjoué "plus de 50 complots contre des intérêts occidentaux". Le responsable du renseignement cité par le NYT estime que l'attaque soulève notamment la question de savoir s'il "était dirigé par quelqu'un ou si la propagande là-bas (en Jordanie) est suffisante pour le motiver" à passer à l'acte. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à ce séjour "suspect" en Jordanie, également pour savoir s'il s'est rendu dans des pays voisins à partir de là, selon le Wall Street Journal qui cite également une source anonyme. D'autres informations de presse, non confirmées, font état d'un possible déplacement au Yémen. Le ministère de l'Intérieur du Koweït a lui insisté sur le fait qu'il ne s'était rendu sur son sol "qu'une fois entre le 31 mai et le 18 juin 2010".

