Départs en vacances : ça bouchonne déjà sur les routes de Normandie

Dès 15h, Bison Futé constatait plus de deux kilomètres de bouchons sur l'A13 à proximité de Pont-L'Evêque (Eure) entre Saint-Hymer et Clarbec. A l'heure actuelle (16h30), l'entrée de Caen, sur le périphérique Est par l'A13 est bloquée. La circulation est très difficile de Ifs à Mondeville, dans ce sens, et compliquée dans l'autre. L'accés à l'A84 par la Porte de Bretagne se complique également au fil des minutes.

Situation également rouge sur l'A29, de Saint Quentin vers Caen (sens nord-sud) de Saint-Benoît-d'Hébertot à Beuzeville, avec plus d'1,5 km d'embouteillages.

En Seine-Maritime, la situation est tendue sur l'A150 entre Roumare et Déville-le-Rouen, sur une douzaine de kilomètres.