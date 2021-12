Travail illégal : 11 personnes non déclarées sur le marché de Caen

Le 28 juin lors du traditionnel le marché dominical de Caen sur le bassin Saint-Pierre, des agents issus de divers services administratifs comme l'Urssaf ou les douanes ont procéé à des contrôles auprès de 12 commerçants et 32 salariés. Bilan : 7 de ces contrôles ont révélé des situations de travail dissimulé, concernant directement 11 personnes non déclarées. L'un de ces commerçants exerçait même alors que son activité était radiée depuis près d'un an.

Ces commerçants sont "interdits" de marché de Caen jusqu'à régularisation de leur situation auprès de l'Urssaf. Des procédures pénales seront d'ailleurs dressées à leur encontre et transmises au Procureur de la République de Caen ces prochains jours.

Par ailleurs, un contrôle de l'approvisionnement du marché aux alentours de la gare de Caen le même jour, a permis d'interpeller un vendeur à la sauvette avec des articles contrefaits qu'il venait vendre au marché. Ses marchandises, d'une valeur de 2 000 €, ont été saisies. Elles seront détruites.

Compte tenu des constats effectués, d'autres contrôles auront lieu sur les marchés dans les mois à venir.