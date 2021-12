Ant-Man, le nouveau héros Marvel

Aujourd'hui, c'est double-ration signée Marvel. Après Avengers 2 en avril, voici Ant Man, un nouveau-venu au cinéma, mais qui existe depuis très longtemps dans les comics.



Pour des raisons de cohérence avec les autres films Marvel déjà sortis, nous verrons Scott Lang, un robin des bois trentenaire, incarner Ant Man et non pas le créateur originel Hank Pym. Que les puristes se rassurent, ce dernier occupe néanmoins un rôle très important dans le film et est incarné par Michael Douglas.



Ce film comporte plusieurs facettes. C'est un mix entre Ocean's Eleven, Chérie j'ai rétréci les gosses et Marvel. Une part importante du film se situe dans l’entraînement de Scott Lang , pour qu'il apprenne à maîtriser sa combinaison et changer de taille quand la situation le demande. Il y a aussi la planification de leur grand coup (je ne vous en dis pas plus). C'est le côté Ocean's Eleven.

Vous pensez bien qu'en pouvant prendre la taille d'une fourmi, la notion d'échelle changera fortement dans le film. Quand il est dans le jardin, la nostalgie s'installe avec les scènes mythiques de Chéri j'ai rétréci les gosses. Heureusement pour nous, les effets spéciaux sont bien de 2015;)

J'ai trouvé ce film bon, avec des touches d'humour très sympathiques. En revanche, il ne ressemble pas aux autres productions Marvel. Ce n'est en effet pas un super-héros ordinaire. Il n'a finalement aucun super-pouvoir. Pas de force surhumaine, il ne vole pas, n'envoie pas de laser, n'a pas d'arme ultime. Iron Man aussi tire sa puissance de son armure mais il a quand même un générateur intégré dans le corps et puis son armure a des armes.

J'ai donc plus eu l'impression de voir un film de braquage classique agrémenté de combats épiques. Ce n'est pas un défaut mais je préférais vous prévenir.

Côté casting, Paul Rudd (Scott Lang) confirme son capital sympathie, le rôle lui va bien. Michael Douglas donne du crédit à Hank Pym, le rôle de mentor lui va très bien. Par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ont massacré à ce point Evangeline Lilly. Son carré brun est affreux et ne lui va pas du tout. L'atout charme du film se trouve gâché...

Restez bien après le générique pour voir DEUX scènes supplémentaires !

Ant-Man est un film sympathique, qui réussit bien à mixer les genres. Il fait passer un excellent moment et nous permet de découvrir un nouveau héros de l'univers Marvel. Nous risquons de le retrouver par la suite. Ant-Man, un super-héros qui deviendra grand, à voir en ce moment au cinéma.