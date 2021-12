La député du Calvados Isabelle Attard va déposer plainte contre des agriculteurs

Selon nos informations, Isabelle Attard doit déposer plainte aujourd'hui, jeudi 16 juillet, au sujet de ces dégradations. "Prétendre que j’ignore les agriculteurs, c’est une démonstration de mauvaise foi. Je reçois tous ceux qui le demandent, y compris les anti-éoliens et la Manif pour Tous !", assure Isabelle Attard. Hier, des dizaines de personnes ont participé au déversement de trois bennes de fumier dans la cour et à l'entrée. Elle déplore cet acte commis contre sa permance, mais aussi contre le domicile privé attenant. "Je ne dispose que d’un droit de passage à cet endroit, ces lieux appartiennent à mes propriétaires, un couple avec trois jeunes filles." Une porte a par ailleurs été dégradée et la plaque de député a été arrachée.

Juste après les faits, l’animateur FDSEA 14, Cyril Grzegorczyk, ne semblait pas au courant des faits.

"Je comprends la colère des agriculteurs, victimes d’un système bien organisé, où la valeur de leur travail est captée par la grande distribution. J’ai choisi de souligner la gravité de la fin des quotas laitiers au 1er avril, pour les éleveurs et me suis positionnée en faveur d’un modèle agricole qui permette aux agriculteurs de vivre dignement, dans des exploitations à taille humaine."

A noter que les sièges bayeusains d'autres élus n'ont pas été pris pour cible hier par les agriculteurs.