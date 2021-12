Tour de France: Majka gagne la 11ème étape, les manchois pas sur leur terrain.

Le polonais Rafal Majka, de l'équipe Tinkoff a remporté en solitaire la 11ème étape du tour de France entre Pau et Cauteret. Une étape qui menait les coureurs sur les pentes de l'Aspin et surtout du Tourmalet. Le maillot jaune Christopher Froome et le groupe des favoris ont fini à plus de 6 minutes. les manchois perdent encore du temps sur un terrain qui n'est pas le leur.