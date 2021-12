Paris (AFP). Pollution de l'air: Ségolène Royal prendra des mesures extrêmement fermes la semaine prochaine

La ministre de l?Écologie, Ségolène Royal, annoncera "la semaine prochaine" des "mesures extrêmement fermes" de lutte contre la pollution de l'air, après la publication d'un rapport parlementaire évaluant son coût à 100 milliards d'euros par an en France. "La semaine prochaine, je vais rendre publiques les décisions que l'Etat va prendre. Il ne faut plus que les gens rouspètent, que les gens disent +ce n'est pas le moment, on verra demain+. Il faut aussi que les maires des grandes villes prennent leurs responsabilités dès lors que la loi de transition énergétique va leur donner des moyens d'agir, notamment pour créer des zones de restriction de circulation", a déclaré Mme Royal dans la cour de l'Elysée, au sortir du Conseil des ministres.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire