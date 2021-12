Rugby: bientôt une enceinte de 2 000 places pour le stade Mermoz à Rouen

Plus d'un demi-siècle après sa construction, le stade Mermoz va enfin entamer sa mue. Et ainsi permettre à ses occupants, les rugbymen du Stade Rouennais, de valider une montée en Fédérale 1 obtenue sur le terrain. Les collectivités publiques ont enfin répondu présent : "La Ville de Rouen (propriétaire de l'enceinte) s'est portée maître d'ouvrage pour cofinancer avec la Métropole, le Département et la Région la rénovation du stade", précise le président Marc-Antoine Troletti.

Une nouvelle tribune

Les premiers travaux, menés dès l'intersaison, vont permettre de mettre aux normes le terrain : "Cela le rend compatible avec la Fédérale 1 et ils seront terminés pour le début du championnat" en septembre. Deuxième chantier, celui de l'éclairage. Mermoz en est aujourd'hui dépourvu et l'équipe de Richard Hill est condamnée à jouer le dimanche après-midi. Pas idéal pour l'affluence… "Il sera installé dans le courant de la saison", assure Marc-Antoine Troletti. Le club pourra alors jouer le samedi soir. Dans cette même saison sera construite "une nouvelle tribune en face de l'actuelle. Elle comprendra 1 000 places assises dont 300 pour les partenaires".

Le dernier chantier, lui, se concrétisera lors de la saison 2016-2017. "La tribune actuelle sera détruite et une autre de 1 000 places sera édifiée à la place." Le stade comprendra alors 2 000 places assises. Coût global de l'opération sur deux ans : trois millions d'euros. Un montant nécessaire pour que l'enceinte réponde enfin aux ambitions haut de gamme du club.