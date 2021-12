Un policier blessé au cours d'une interpellation musclée à Caen

Les faits se sont déroulés en deux temps dans un appartement du quartier du chemin vert à Caen le mardi 14 juillet.

Dans un premier temps, l'intervention sollicitée par une jeune femme apparement menacée par un homme avec une arme à feu.

Dans un second temps, l'interpellation, au cours de laquelle le suspect, qui n'était plus en possession de l'arme, a asséné un coup de tête à un policier qui en voulant se protéger à écoper d'une triple fracture au niveau de la main et par conséquent de 2 mois d'arrêt de travail.

L'agresseur a finalement été interpellé et placé en garde à vue.