Aden (AFP). Yémen: les forces gouvernementales reprennent l'aéroport d'Aden

Les forces gouvernementales ont repris mardi l'aéroport d'Aden, principale ville du sud du Yémen, qui était aux mains des rebelles depuis fin mars, ont indiqué à l'AFP des sources militaires. D'autres secteurs du quartier de Khor Maksar, dans le centre d'Aden, où est situé l'aéroport, ont été reconquis par les forces fidèles au président en exil Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenues par l'aviation de la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite, ont ajouté les mêmes sources. La reconquête de l?aéroport et d'autres secteurs de Khor Maksar s'est faite après de violents combats, qui se sont soldés par "des dizaines de morts et de blessés" dans les deux camps, a indiqué l'une de ces sources. Les forces progouvernementales, appuyées par des véhicules militaires et des blindés fournis par la coalition, procédaient en début d'après-midi au ratissage des secteus repris après avoir obligé les rebelles à battre en retraite dans l'est de Khor Maksar, a-t-on ajouté de mêmes sources.

