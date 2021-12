Vienne (AFP). L'Iran autorise une enquête sur son programme nucléaire passé

L'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont signé mardi une "feuille de route" qui autorise une enquête sur le programme nucléaire passé de Téhéran, soupçonné d'avoir eu une dimension militaire, a indiqué le directeur général de cet organe de l'ONU. "Je viens de signer la feuille de route entre la République islamique d'Iran et l'AIEA pour la clarification des questions en suspens du passé et du présent portant sur le programme nucléaire iranien", a déclaré Yukiya Amano, saluant une "avancée significative".

