L'Iran et les grandes puissances sont parvenues à conclure un accord sur le dossier nucléaire iranien, a-t-on appris mardi de source diplomatique. "L'accord est conclu", a indiqué cette source à l'AFP, au terme de 21 mois de négociations et d'un round final de plus de 17 jours de négociations acharnées à Vienne pour solder ce dossier qui empoisonne les relations internationales depuis douze ans.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire