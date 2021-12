Condé sur Vire en Ligue des champions

Ce tournoi permet aux 6 meilleures équipes de France de se disputer un ticket Européen pour rejoindre Montpellier le champion de France devant... Condé.

Entrés de la plus mauvaise manière dans la compétition en perdant contre Saint Omer, les manchois ont ensuite redressé la barre en faisant match nul contre Montpellier et en s'imposant contre Strasbourg, Agen et Saint Grégoire.

Après avoir de nouveau battu Agen en demie finale, les condéens ont battu Montpellier, le champion de France, en finale. Condé sur Vire disputera donc la prochaine coupe d'Europe des clubs. Une compétition qu'ils ont déjà remporté en 2011.

Le prochain tournoi international pour l’équipe aura lieu à Deppadel en Belgique le 15 et 16 Août. L’occasion de se mesurer aux équipes Européennes et de se préparer pour cette fameuse Coupe d’Europe qui se jouera au mois d’octobre.