Jeudi 18 juillet, la première "Normand e-boutique", où seront dorénavant vendus les paquets-cadeaux de Normandie Welcome, verra le jour à l'aéroport de Caen-Carpiquet, là où 120 000 personnes transitent désormais chaque année.

"Montrer à l'étranger nos savoir-faire"



"Ces cadeaux se veulent l'achat de dernière minute, qui permet aux chefs d'entreprise qui veulent présenter leur région, comme aux touristes de passage, d'emporter un morceau de Normandie", résume Astrid Froidure-Le Petit, présidente de Normandie Welcome :

Normandie Welcome veut faire de tous les Normands des ambassadeurs

"Il s'agit surtout d'être tous solidaires et ambassadeurs de notre future région réunifiée pour montrer et démontrer à l'étranger ses nombreux savoir-faire. Il n'y a qu'une Normandie à l'international". Des premiers paquets, qui peuvent être emportés en cabine d'avion, contiennent ainsi du calvados, des biscuits et d'autres spécialités de producteurs normands. Bientôt, l'aéroport de Deauville comme les ports de la région devraient aussi compter leur propre boutique.