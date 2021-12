Washington (AFP). La sonde américaine New Horizons va frôler Pluton

La sonde spatiale américaine New Horizons, lancée il y a neuf ans par la Nasa, va passer au plus près de Pluton mardi, un survol rapproché historique de la planète naine, qui se trouve à 5 milliards de kilomètres de la Terre. Au fur et à mesure de son approche, les images de plus en plus précises transmises par la sonde ont déjà permis aux scientifiques de la mission de repérer plusieurs points brillants à la surface de Pluton, qui pourraient être de la glace, ainsi que d'autres formes mystérieuses. "Il est facile d'imaginer qu'on voit des formes familières dans cet éventail bizarre de zones lumineuses et d'ombres. Mais il est encore trop tôt pour savoir ce que sont réellement toutes ces choses", explique John Spencer, de l'Institut de recherche de Boulder, dans le Colorado (ouest). Les scientifiques comptent sur New Horizons, qui a la taille d'un piano, pour obtenir des réponses et faire d'autres découvertes dans les jours à venir. La sonde avance à 49.600 km/h vers la mystérieuse planète et ses cinq lunes et elle passera au plus près, à moins de 10.000 km, mardi vers 11H50 GMT. En survolant Pluton de si près, New Horizons devrait être en mesure d'effectuer les relevés les plus précis jamais effectués pour mieux connaître et comprendre cette planète naine découverte en 1930. "Nous arrivons au point culminant de nos efforts", se réjouit Joe Peterson, directeur des opérations scientifiques de la mission New Horizons. "Nous voulons découvrir cette planète incroyable que nous n'avons encore jamais explorée et nous allons très bientôt obtenir les informations précieuses que nous attendons". La mission a coûté 700 millions de dollars et la sonde emporte à son bord sept instruments d'observation et de mesures. "Ces instruments ont été assemblés pour fonctionner de manière complémentaire et nous donner une image la plus précise possible de Pluton", explique Cathy Olkin, une scientifique qui travaille sur la mission. - Un coeur et une baleine - Ces appareils devraient renseigner les chercheurs sur la géologie de Pluton, la composition de sa surface, sa température, son atmosphère, ainsi que sur ses cinq lunes. La Nasa a en tout cas poussé un ouf de soulagement après une brève alerte début juillet quand tout contact a été perdu avec la sonde durant une heure et demie. Mais depuis, tout semble être rentré dans l'ordre. "Nous avons effectué neuf manoeuvres de correction de trajectoire jusqu'à présent, la dernière il y a 10 jours, pour mettre la sonde sur le meilleur chemin possible", note Mark Holdridge, directeur de la mission. "Maintenant la sonde se comporte très bien et on devrait passer exactement dans la zone que nous visions". New Horizons a commencé à envoyer des images dès le mois d'avril, mais les photos étaient alors très pixelisées et peu précises alors que Pluton était encore à 80 millions de kilomètres. La sonde s'est depuis beaucoup rapprochée et a envoyé son image la plus nette le 7 juillet, alors qu'elle se trouvait à moins de 5 millions de kilomètres de la planète. On y distingue une vaste zone claire en forme de coeur et une ombre suggérant la silhouette d'une baleine. Les photos envoyées dans les jours qui viennent devraient être jusqu'à 500 fois plus précises et les meilleures vues sont attendues entre lundi et jeudi. New Horizons voyageant à très grande vitesse, il n'est pas possible de la ralentir pour la placer en orbite de Pluton, elle poursuivra donc ensuite sa route pour se rapprocher d'autres objets de la ceinture de Kuiper, un vaste amas de débris au-delà de l'orbite de Neptune, laissé au moment de la naissance du système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Avec un diamètre de 2.300 km, Pluton est plus petite que notre Lune. En 2006, l'Union astronomique internationale lui a retiré son statut de planète vu sa petite taille, qui l'apparente maintenant à la catégorie des planètes naines. Le système solaire ne compte plus désormais que huit planètes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire