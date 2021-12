Vos feux d'artifice dans le Calvados des 13 et 14 juillet

Lundi 13 juillet

Bayeux

A 19h30 : Mino et les éonnants voyageurs, Quelque part entre rock, folk et chanson... A 21h45 : Soulmen, Une bande de potes réunis par la même passion... Le Rhythm and Blues ! Feu d'Artifice à 23h, à suivre sur les bords de l'Aure - boulevard Eindhoven.



Courseulles-sur-Mer

Sur la jetée à 23h, suivi d'un bal de l'amicale des pompiers.

Culey-le-Patry

Culey-le-Patry organise un bal et un feu d'artifice tiré dans le bourg.

Grandcamp-Maisy

Feu d'artifice à 23h sur le port. Des animations sont proposées toute la journée.

Hérouville Saint-Clair

Un bal populaire est organisé, suivi d'un feu d'artifice à 23h à la Clairière du Bois de Lébisey.

Lisieux

A 23h à l'hippodrome, un "feu d'artifice musical" sera visible.

Orbec

Une retraite aux flambeaux débute à 22h, place de la mairie et se terminera par un feu d'artifice en musique.

Ouistreham

Sur la place de l'hôtel de ville et sur la plage à partir de 21h. La municipalité a choisi un nouvel artificier cette année.

Saint-Pierre-sur-Dives

Le public est convié pour un grand barbecue à la salle des fêtes, avec une animation musicale à la clé, à partir de 20h.

Trouville-sur-Mer

Le 13 juillet, un rassemblement sur l'esplanade du pont est organisé dès 21h, accompagné d'une fanfare. Le feu d'artifice est tiré sur la plage à 23h.

Vierville-sur-mer

La commune s'anime à partir de 21h. La fête sera accompagné d'un feu d'artifice.

Villers-sur-Mer

Le rendez-vous est donné place de la mairie à 22h30.



Mardi 14 juillet

Arromanches

Après un spectacle country, ne manquez pas le feu d'artifice tiré près du Musée du Débarquement.

Blonville-sur-mer

A la suite d'une retraite au flambeau à 22h15, le feu d'artifice du 14 juillet sera tiré dans le marais à 23h.

Caen

A l'hippodrome dès 23h.

Deauville

Dans la tradition deauvillaise, la fanfare de l’Ile de Wight rythmera les festivités. Deu d'artifice sur la plage à 23h.

Isigny-sur-mer

Le 14 juillet un feu d'artifice est tiré à côté du camping vers 23h. Des manèges sont installés dans le centre-ville toute la journée.

Luc-sur-Mer

Jetée des pêcheurs à 23h

Falaise

La Ville de Falaise propose un concert avec l'orchestre "Atita"sur la Place Belle Croix, puis un feu d'artifice depuis le Château Guillaume-le-Conquérant, à partir de 21h.

Honfleur

Avant-port. Dans la journée, des jeux issus de la tradition maritime sont organisés, dont le fameux mât incliné sur le Vieux Bassin.

Port-en-Bessin

Feux d’artifice tirés depuis la Tour Vauban, ancien poste d’observation. Le 14 juillet, mais aussi, tous les vendredi à 23h, sauf le 17 juillet, jusqu'au 21 août.

Troarn

Chemin du Long Bois. Le 14 juillet, un feu d'artifice précédé d'une retraite aux flambeaux, sera tiré à 23h.

Vire

A l'occasion de la fête nationale, venez assister à un concert de Tidji (place du petit marché) puis feu d'artifices (23h) place du château puis bal populaire devant la mairie avec l'orchestre Normandie en fêtes.