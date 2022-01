Natation : la Caennaise Laëtitia Dubois est ambitieuse pour les Mondiaux

Parmi les très nombreux participants, répartis par catégories d'âge, une Caennaise déborde d'ambition. Laëtitia Dubois, licenciée à l'EN Caen, nage dans cinq courses différentes, le maximum autorisé. Et elle ne cache pas ses envies de titre, lesquelles peuvent se matérialiser sur 100 ou 200 mètres brasse. Le palmarès de la trentenaire confirme ses belles intentions.

Je suis championne de France en bassin de 25 mètres aux 50, 100 brasse, 100 papillon et 400 quatre nages, indique Laëtitia Dubois. En bassin de 50 mètres, j'ai été titrée aux 50, 100, 200 brasse et au 100 papillon.

A ces médailles d'or s'ajoutent quatre records de France tous bassins confondus. Le mouvement des maîtres, qui "valorise activement la mise en forme, l'amitié, la compréhension et la compétition", d'après son site Internet, a connu sa première compétition en 1986. C'est cette année-là que la FINA a officialisé la création des championnats du monde des maîtres. L'année dernière, la compétition se déroulait à Montréal. Déjà présente, Laëtitia Dubois avait décroché deux médailles de bronze sur les distances de 100 et 200 mètres brasse et un titre de vice-championne du monde sur le 50 mètres brasse (en 0'35''27) avec, au passage, deux nouveaux records de France.