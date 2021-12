Vienne (AFP). Nucléaire: encore des questions importantes à régler pour un accord

Il reste encore "quelques questions importantes" à régler, a déclaré lundi à l'AFP une source proche de la délégation iranienne alors que les négociateurs du dossier nucléaire de Téhéran approchent d'une nouvelle échéance fixée à lundi minuit. "Quelques questions importantes restent encore et nous discutons sérieusement pour les régler", a déclaré cette source. "Si nous pouvons résoudre ces problèmes et que (les solutions, NDLR) sont acceptées par toutes les parties, inchallah (), mais je ne peux pas faire de promesse pour ce soir ou demain soir", a déclaré Abbas Araghchi, l'un des principaux négociateurs iraniens devant l'hôtel Cobourg avant d'entamer de nouvelles séances de négociations. L'Iran et le groupe P5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) tentent de finaliser un accord dans le dossier nucléaire iranien qui empoisonne les relations internationales depuis plus de douze ans. L'objectif est de garantir que les activités nucléaires iraniennes sont strictement pacifiques, comme l'assure Téhéran, en échange d'une levée des sanctions internationales qui brident l'économie du pays depuis 2006.

