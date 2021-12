La Havane (AFP). Colombie: accord Farc-gouvernement pour une désescalade du conflit

Le gouvernement colombien et la guérilla des Farc ont conclu un accord portant sur la désescalade du conflit, dans un contexte de recrudescence des combats ces dernières semaines, ont annoncé dimanche les pays médiateurs des pourparlers de paix de La Havane. A partir du 20 juillet, le gouvernement colombien "entamera un processus de désescalade des actions militaires, en réponse à la suspension des actions offensives des Farc" annoncée plus tôt cette semaine, ont déclaré des diplomates norvégien et cubain, dont les pays accompagnent les discussions de paix menés depuis novembre 2012 à Cuba.

