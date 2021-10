Exercice au CROSS Jobourg

Samedi 9 avril, il a coordonné les manoeuvres de secours rendues nécessaires par une situation prétexte : la chute d'un petit avion sur la bande côtière entre Granville et Hauteville-sur-Mer. Les 4 vedettes de sauvetage en mer les plus proches, ont alors été déclenchées.



4 des 5 occupants symbolisés par des bouées avaient été retrouvés après 50 minutes de recherches. Le dernier une demie heure plus tard. La simulation a aussi été l'occasion de venir en aide à un navire de plaisance en panne moteur, qui a pu être remorqué jusqu'au port de Hérel, en moins de 40 minutes.



