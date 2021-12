Vienne (AFP). Nucléaire iranien: les négociateurs à l'heure des derniers arbitrages

L'heure des choix a sonné à Vienne, où les négociateurs de l'Iran et des grandes puissances doivent surmonter les derniers points de friction pour conclure un accord nucléaire historique. "Des questions essentielles restent à régler", a confié un haut responsable américain, douchant dimanche après-midi l'espoir d'un accord imminent au seizième jour de négociations acharnées. Le chef du programme nucléaire iranien, Ali Akbar Salehi, a cependant assuré à un média iranien que "les négociations techniques étaient terminées de fait". Reste le volet le plus délicat : celui des ultimes arbitrages politiques pour finaliser le document, qui compte une centaine de pages en raison de l'extrême complexité du dossier. "On arrive à de vraies décisions", a estimé le chef de la diplomatie américaine John Kerry, qui a évoqué un "petit nombre de points" toujours en suspens, tout en se disant "optimiste" sur l'issue des pourparlers. Son homologue français Laurent Fabius, qui a décidé d'annuler un déplacement en Afrique prévu lundi pour rester à la table des négociations, a, lui aussi, dit "croire" que les négociations étaient entrées dans "leur dernière phase". Le ballet diplomatique s'est poursuivi dans la journée, avec un départ de l'Anglais Philip Hammond, attendu à nouveau à Vienne lundi matin, et l'arrivée du Russe Sergueï Lavrov. - Relecture - Depuis seize jours, le groupe P5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) tente de finaliser un accord avec l'Iran qui garantisse le caractère strictement civil de son programme nucléaire, en échange de la levée des sanctions internationales. Les discussions, initialement censées se terminer le 30 juin, ont été reportées à trois reprises avec une énième date-butoir fixée à lundi. Désormais, a confié à l'AFP un diplomate iranien, outre les dernières décisions politiques, "ce qui prend beaucoup de temps, c'est la relecture de tout le texte. Il faut tout relire. Parfois un pays demande qu'on change un mot, ce qui provoque plusieurs heures de discussions car le sens peut complètement changer". Le rythme des réunions s'est accéléré samedi, avec des échanges au niveau ministériel jusqu'au milieu de la nuit de dimanche, notamment entre M. Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Le but de ces efforts ? Refermer un dossier qui empoisonne les relations internationales depuis plus de 12 ans. La République islamique est soupçonnée d'avoir mis en oeuvre jusqu'en 2003, et peut-être au delà, un programme nucléaire militaire sous couvert d'un programme civil, ce qu'elle a toujours nié. Depuis 2006, les Etats-Unis, l'UE et l'ONU ont adopté plusieurs trains de sanctions contre Téhéran, qui étouffent l'économie de ce pays de 77 millions d'habitants. - Restrictions -

