Plumelec (France) (AFP). Tour de France: BMC gagne, Froome reste en jaune

La formation BMC a remporté dimanche la 9e étape du Tour de France, un contre-la-montre par équipes de 28 kilomètres couru entre Vannes et Plumelec. Le maillot jaune est resté la propriété du Britannique Chris Froome, dont l'équipe Sky a pris la deuxième place de l'étape, à 1 seconde. L'écart réel entre les deux formations est exactement de 62 centièmes de seconde, selon les chronométreurs qui se basent sur le temps du cinquième coureur de chaque formation. L'équipe Movistar du Colombien Nairo Quintana, qui a réalisé une excellente opération, a pris la troisième place de l'étape, à seulement 4 secondes de la formation victorieuse. Les Tinkoff de l'Espagnol Alberto Contador, quatrièmes de l'étape, ont cédé 28 secondes. Quant aux Astana du vainqueur sortant du Tour, le champion d'Italie Vincenzo Nibali, ils ont lâché 35 secondes. Les Français Jean-Christophe Péraud et Romain Bardet (AG2R La Mondiale), dixièmes de l'étape, ont limité la perte de temps à moins d'une minute et demie par rapport à l'Américain Tejay van Garderen, le chef de file de la formation BMC. Outre van Garderen, l'équipe victorieuse -détentrice du titre mondial de la discipline depuis l'automne passé- était composée des Italiens Damiano Caruso, Daniel Oss et Manuel Quinziato, de l'Australien Rohan Dennis (premier maillot jaune du Tour), de l'Espagnol Samuel Sanchez, des Suisses Michael Schär et Danilo Wyss, et du Belge Greg Van Avermaet. Au classement général officieux, Froome précède désormais van Garderen de 12 secondes. Contador compte 1 min 03 sec de retard, Quintana 1 min 59 sec.

