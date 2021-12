Paris (AFP). Baccalauréat 2015: taux de réussite quasiment stable, à 87,8%

Le taux de réussite au baccalauréat 2015 s'est élevé à 87,8%, quasiment stable sur un an (-0,1 point), selon les chiffres quasi-définitifs publiés samedi, après les oraux de rattrapage, par le ministère de l'Education nationale. Dans le détail, le taux de réussite progresse de 0,6 point pour le bac général à 91,5%, il est stable pour le bac technologique à 90,6%, et recule de 1,6 point pour le bac professionnel à 80,3%. Le taux de bacheliers dans une génération s'établit à 77,2%, également en très léger recul de 0,1 point par rapport à 2014. Au total, 617.900 candidats sont devenus bacheliers à l'issue de cette session, soit près de neuf sur dix. La ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem a félicité dans un communiqué "les élèves et leurs enseignants pour ces très bons résultats de l'ensemble des voies du lycée". Au sein de la voie générale, le taux de réussite a atteint 91,8% en série scientifique (S), 90,6%, en série littéraire (L) et 91,2% en série économique et sociale (ES). Les chiffres définitifs seront publiés après la session de remplacement de septembre, réservée aux candidats qui ont eu un empêchement en juin.

