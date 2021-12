7 blessés, dont des enfants, dans une collision entre 3 voitures sur l' A 84

Accident entre 3 voitures sur l’ A 84 au niveau de l’échangeur de Saint-Martin-des-Besaces en direction de Caen, vers 11h15 ce samedi.

12 personnes impliquées dans cette collision qui a fait 7 blessés légers, dont un adolescent âgé de 16 ans deux garçons âgés de 11 ans et 3 ans et demi et un bébé de 13 mois.

D’importants moyens ont été dépêchés sur les lieux du sinistre dont 16 sapeurs-pompiers.

Un accident qui a provoqué d’importants bouchons sur une dizaine de kilomètres et des ralentissements dans l’autre sens face à la curiosité des automobilistes.