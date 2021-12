Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) (AFP). Srebrenica: arrivée du Premier ministre serbe Aleksandar Vucic

Le Premier ministre serbe Aleksandar Vucic est arrivé samedi à Srebrenica, en Bosnie orientale, pour rendre hommage aux 8.000 victimes musulmanes tués par les forces serbes bosniennes il y a 20 ans, a constanté l'AFP. A son arrivée, M. Vucic a été brièvement conspué par un groupe de participants aux cérémonies, avant d'entrer dans un hangar pour y signer le livre de condoléances. Il s'est entretenu avec des mères de victimes, dont l'une lui a donné une longue accolade. Avant son départ pour la Bosnie, Aleksandar Vucic avait condamné un "crime monstrueux" commis à Srebrenica. "Vingt ans se sont écoulés depuis le terrible crime à Srebrenica. Il n'y a pas de mots que quiconque pourrait prononcer pour exprimer sa tristesse et ses regrets pour les victimes, ni sa colère à l'égard de ceux qui ont commis ce crime monstrueux", a écrit M. Vucic dans une lettre ouverte, sans toutefois employer le mot "génocide". Par ailleurs, vingt personnes au total ont été mises en accusation par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) pour des crimes commis à Srebrenica en juillet 1995. Toutes ont été arrêtées et transférées à La Haye. Quatorze condamnations, dont quatre pour le crime de génocide, ont été prononcées pour ce massacre alors que trois procès, contre quatre hommes, sont toujours en cours. Près de 8.000 hommes et adolescents musulmans avaient été massacrés par les forces serbes de Bosnie du 11 au 15 juillet 1995.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire