Cité du Vatican (AFP). Procès pour pédophilie au Vatican: l'accusé hospitalisé en soins intensifs

L'ancien nonce en République dominicaine poursuivi au Vatican pour abus sexuels sur mineurs est hospitalisé en soins intensifs et ne sera pas présent à l'ouverture samedi matin de son procès, a annoncé la salle de presse du Saint-Siège. Le Polonais Józef Weso?owski, ancien archevêque réduit il y a un an à l'état laïc -- la peine maximale -- à la suite d'une procédure ecclésiastique, est âgé de 66 ans et souffrait déjà ces derniers mois de problèmes de santé dont la nature n'a pas été précisée.

