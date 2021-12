Incendies volontaires, la gendarmerie lance un appel à témoins

Ce vendredi 10 juillet, trois feux de broussailles ont été signalés sur la commune de Surtainville dans un périmètre très restreint (500m entre chaque feu), et à 20 minutes d'intervalle.



Le premier feu a été signalé au "Hameau Denis" vers 15h30, le deuxième 20 minutes plus tard au lieu-dit "la Mielle" et le troisième au lieu-dit "les vertes Fossés".



Compte tenu de ces éléments, l'hypothèse de feux allumés volontairement est privilégiée et la gendarmerie a ouvert une enquête.



Toute personne ayant des informations en sa possession est priée de contacter la gendarmerie des Pieux au 02 33 21 73 05.