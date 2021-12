Mogadiscio (AFP). Somalie: un commando attaque un hôtel à Mogadiscio

Un commando d'hommes armés a attaqué vendredi après-midi un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio, selon un policier qui fait état d'explosions et d'une fusillade. "Il y a eu une puissante déflagration et des explosions à l'hôtel Weheliye, et on nous a dit que des hommes armés avaient surgi dans le bâtiment", a déclaré un policier, Abdi Dhuhul. Cet hôtel est situé dans le centre de Mogadiscio, près du quartier fortifié du gouvernement, où les islamistes shebab ont déjà mené de nombreuses attaques.

