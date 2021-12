Le groupe rock Indochine rejoint Tidal et offre une vidéo inédite

Indochine, l'un des groupes français les plus populaires de tous les temps avec plus de 11 millions d'albums vendus, devient aujourd'hui l'un des artistes-actionnaires de Tidal. Par la même occasion, la video live de "Mao Boy", devient disponible en avant-première sur Tidal.com. Cette vidéo inédite est tirée de l'enregistrement du "Black City Tour Parade" au Stade de France en 2014 qui a rassemblé plus de 160.000 personnes. Le DVD paraîtra, lui, en décembre 2015.

Nicola Sirkis, leader du groupe Indochine, donne les motivations du groupe : "D'abord le streaming va devenir l'offre majeure musicale de ses prochaines années. Parce que Tidal appartient à des artistes au contraire des autres plateformes, qui sont conscients d'offrir une accessibilité à tous les nouveaux artistes et à soutenir leur travail, partout dans le monde. Parce que Tidal diffuse des contenus exclusifs en HI-FI et des vidéos et c'est les seuls actuellement à le proposer".



Lancé par le rappeur et homme d'affaires Jay Z en mars 2015, Tidal est un service d'écoute de musique en ligne, à l'instar de Spotify et Deezer. Indochine est le premier artiste français à s'y associer.